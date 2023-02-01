Доллар теряет позиции, в то время как рынок ожидает решения центробанка США
1 февраля 2023, 12:15Читати новину українською
Американский доллар вернулся к отрицательной динамике на рынке. Пока валюта ожидает новых решений центробанков, в том числе Федерального резерва. О последних изменениях – читайте на Финансы24.
Последние изменения на рынке
В среду, 1 февраля 2023 года, котировки Индекса доллара США упали на 0,18% к 101,92, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,90 – 102,18.
Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
- За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, согласно данным CNBC.
Позиции доллара снова ослабли, поскольку рынок ожидает ряда встреч финансовых регуляторов в мире. В частности, речь идет о Федеральном резерве, информирует издание Reuters.
Инвесторы надеются, что в этот раз центральный банк США даст сигнал о завершении цикла поднятия базовой ставки. За январь американская валюта потеряла больше 1,5%.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Больше новостей о долларе США:
- Специалисты назвали основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они поделились прогнозами на 2023 год;
- Эксперты Morgan Stanley считают, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности.