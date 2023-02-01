Доллар теряет позиции, в то время как рынок ожидает решения центробанка США

Американский доллар вернулся к отрицательной динамике на рынке. Пока валюта ожидает новых решений центробанков, в том числе Федерального резерва. О последних изменениях – читайте на Финансы24.

Последние изменения на рынке

В среду, 1 февраля 2023 года, котировки Индекса доллара США упали на 0,18% к 101,92, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,90 – 102,18.

Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, согласно данным CNBC.

Позиции доллара снова ослабли, поскольку рынок ожидает ряда встреч финансовых регуляторов в мире. В частности, речь идет о Федеральном резерве, информирует издание Reuters.

Инвесторы надеются, что в этот раз центральный банк США даст сигнал о завершении цикла поднятия базовой ставки. За январь американская валюта потеряла больше 1,5%.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Больше новостей о долларе США: