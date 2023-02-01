Останні зміни на ринку

У середу, 1 лютого 2023 року, котирування Індексу долара США впали на 0,18% до 101,92, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,90 – 102,18.

Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,14, згідно з даними CNBC.

Позиції долара знову ослабли, оскільки ринок чекає на низку зустрічей фінансових регуляторів у світі. Зокрема, йдеться про Федеральний резерв, інформує видання Reuters.

Інвестори сподіваються, що цього разу центральний банк США дасть сигнал про завершення циклу підняття базової ставки. За січень американська валюта втратила понад 1,5%.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

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