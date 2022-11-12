Самое большое падение за 14 лет: почему доллар США резко обвалился

Доллар с начала 2022 года демонстрировал очень мощную динамику на рынке по отношению к корзине из 6 валют основных партнеров США в торговле. Однако за последние два дня валюта резко рухнула. Больше об этом – читайте в новом материале 24 канала.

Индекс доллара США в ходе торгов зафиксировал наибольшее двухдневное падение за последние 14 лет. Речь идет об общем падении на уровне 3%. Дело в том, что инвесторы снова обратили внимание на рисковые активы после новых данных по инфляции в США и благодаря новостям из Китая об ослаблении ограничений, связанных с коронавирусом.

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Сообщается, что в октябре инфляция выросла на 7,7% в годовом расчете, что меньше прогноза экспертов на уровне 8%. Кроме того, это самые медленные темпы роста с января, сообщает CNBC.

Динамика доллара США на рынке

В ходе торгов в пятницу, 11 ноября, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 106,38, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель снизился на 1,68%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,97, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

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