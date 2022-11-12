Найбільше падіння за 14 років: чому долар США різко обвалився

Долар з початку 2022 року демонстрував дуже потужну динаміку на ринку щодо кошика з 6 валют основних партнерів США у торгівлі. Проте за останні два дні валюта різко обвалилася. Більше про це – читайте у новому матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США під час торгів зафіксував найбільше дводенне падіння за останні 14 років. Йдеться про загальне падіння на рівні 3%. Річ у тому, що інвестори знову звернули увагу на ризикові активи після нових даних щодо інфляції у США та завдяки новинам з Китаю про послаблення обмежень, які пов'язані з коронавірусом.

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Повідомляють, у жовтні інфляція виросла на 7,7% у річному розрахунку, що менше прогнозу експертів на рівні 8%. Крім того, це найповільніші темпи зростання з січня, повідомляє CNBC.

Динаміка долара США на ринку

Під час торгів у п'ятницю, 11 листопада, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 106,38, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 1,68%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,97, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

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