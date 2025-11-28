Новый удар по США: от доллара хотят отказаться большинство Центробанков
- Почти 60% Центробанков планируют диверсифицировать свои инвестиции, чтобы уменьшить зависимость от доллара.
- 94% органов денежно-кредитного регулирования тестируют цифровые валюты Центробанков.
Почти 60% Центробанков разных стран хотят диверсифицировать свои инвестиции. Таким образом они смогут "отойти" от доллара.
Как искусственный интеллект влияет на отказ от доллара?
Как показывает статистика, 94% органов денежно-кредитного регулирования сейчас проводят тестирование цифровых валют Центробанков, сообщает 24 Канал со ссылкой на finance.yahoo.
Появление ИИ в финансовой инфраструктуре ускоряет этот сдвиг. Банк международных расчетов предупреждает, что автономные алгоритмы торговли и ликвидности могут увеличить системный риск. В то же время новые цифровые рельсы обещают более дешевые и быстрые переводы. Устаревшие сети, построены на долларе США, незаметно разрушаются,
– отмечает издание.
Интересно! Рабочая группа, которая состоит из 10 Центробанков из стран Европы, Азии, Латинской Америки, Африки, управляющих активами на сумму почти – 6,5 триллиона долларов, обнаружила интересную тенденцию. Как можно увидеть сейчас, учреждения, заинтересованные в ИИ, наиболее осторожно относятся к рискам.
Заметим, что у некоторых такое "усиление" влияния ИИ вызывает беспокойство. Ведь "основное решение должно оставаться за людьми".
В то же время большинство Центробанков используют ИИ не для сложной аналитики. Сейчас искусственный интеллект применяют именно для базовой работы, например, сканирования рынков.
Также, согласно этому исследованию, банки считают мир будет направляться к многополярной системе. То есть, отходить от биполярной, которая есть сейчас.
Обратите внимание! По данным МВФ, доллар "доминирует" на рынке уже примерно 80 лет.
Почему доллар теряет свои позиции сейчас?
В этом году доллар как резервная валюта терял свои позиции. Этому способствовала тарифная политика Трампа, которая буквально шокировала партнеров.
Также сомнений добавили "посягательства" американского президента на независимость Федеральной резервной системы. Речь идет о том, что Трамп пытался уволить члена Совета директоров ФРС Лизу Кук. Однако ему это не удалось. Дело в том, что верховный суд США заблокировал решение Трампа, благодаря этому – Кук осталась при должности.