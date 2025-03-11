Безостановочное падение доллара США продолжается: что происходит с валютой

Американский доллар продолжает падать в цене. На доллар США давят опасения относительно будущего экономики США. Некоторые эксперты уже поделились тревожными прогнозами.

Доллар США падает в цене

Во вторник, 11 марта, индекс доллара США демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Доллар достиг самого слабого уровня с ноября, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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ДолларСША падает в цене, поскольку на рынке растут опасения относительно перспектив американской экономики, которая является крупнейшей в мире. Речь идет о потенциальной рецессии, которая может возникнуть из-за торговой политики Дональда Трампа. Напомним, что Федеральный резерв ожидает, что в первом квартале 2025 года ВВП США вырастет, но значительно меньше, чем прогнозировали ранее.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар сегодня

Сейчас доллар США торгуется на уровне 103,51. Во время торгов валюта упала в цене на 0,32%, информирует MarketWatch. Тогда как за 5 дней доллар подешевел почти на 2,12%. Кроме того, с начала года доллар подешевел более чем на 4%.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: