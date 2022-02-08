Доллар снова по 28 гривен: будет ли падать курс на этой неделе

Вплотную, приблизившись к курсу в 29 гривен за доллар, национальной валюте удалось восстановить позиции. НБУ 8 февраля установил курс гривны по отношению к доллару на уровне 28 гривен.

О том, почему гривня укрепляется и чего ждать на этой неделе от курса, 24 каналу рассказала Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

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Почему доллар падает

Прошлая неделя была положительной для гривны – за 5 дней курс укрепился более чем на 50 копеек. Нацбанку даже удалось приобрести 333 миллиона долларов в резервы.

Ключевым драйвером роста курса гривни есть информационный фон, который стал гораздо спокойнее. Это очень существенно сократило спрос на иностранную валюту по большинству направлений. В некоторые дни на межбанке превышение объема предложения иностранной валюты над спросом было столь значительным, что абсорбировать избыток валюты без помощи НБУ рынок был не в состоянии. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

К слову, украинцы на прошлой неделе также активнее продавали валюту, чем покупали, что тоже способствовало укреплению гривни.

Чего ждать от курса этой недели

Еще один валютный рынок будет зависеть от информационного поля относительно возможного вторжения России. По словам эксперта, если на этой неделе геополитическая ситуация будет оставаться спокойной, то гривна продолжит постепенно укрепляться.

На минувшей неделе портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 2,7 миллиарда гривен. Но с пятницы по понедельник объем вложений иностранных инвесторов несущественно вырос (на 90 миллионов гривен).

Вряд ли есть повод говорить о развороте тенденции, но даже замедление темпов сокращения портфеля является положительным сигналом,

– говорит Анна Золотько.

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На этой неделе объем выплат по ранее размещенным ОВГЗ достаточно небольшой – около 930 миллионов гривен. Анна Золотько считает, что этот фактор не сможет оказать дополнительное давление на гривну.

По мнению Анны Золотько, на этой неделе торги на межбанке будут проходить в диапазоне 27,65 – 28,20 гривны за доллар.

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