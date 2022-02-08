Про те, чому гривня зміцнюється та чого чекати цього тижня від курсу, 24 каналу розповіла Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

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Чому долар падає

Минулий тиждень був позитивним для гривні – за 5 днів курс зміцнився на понад 50 копійок. Нацбанку навіть вдалося придбати 333 мільйони доларів у резерви.

Ключовим драйвером зростання курсу гривні став набагато спокійніше інформаційне тло. Це дуже суттєво скоротило попит на іноземну валюту за більшістю напрямків. У деякі дні на міжбанку перевищення обсягу пропозиції іноземної валюти над попитом було настільки значним, що абсорбувати надлишок валюти без допомоги НБУ ринок був не в змозі. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

До слова, українці минулого тижня також активніше продавали валюту, ніж купували, що теж сприяло зміцненню гривні.

Чого чекати від курсу цього тижня

Вкотре валютний ринок залежатиме від інформаційного поля щодо можливого вторгнення Росії. За словами експертки, якщо цього тижня геополітична ситуація залишатиметься спокійною, то гривня продовжить поступово зміцнюватися.

Минулого тижня портфель ОВДП нерезидентів скоротився на 2,7 мільярда гривень. Але з п’ятниці по понеділок обсяг вкладень іноземних інвесторів несуттєво зріс (на 90 мільйонів гривень).

Навряд чи наразі є привід говорити про розворот тенденції, але навіть уповільнення темпів скорочення портфелю є позитивним сигналом,

– каже Анна Золотько.

Зверніть увагу! Цього тижня обсяг виплат за раніше розміщеними ОВДП досить невеликий – близько 930 мільйонів гривень. Анна Золотько вважає, що цей фактор не зможе спричинити додатковий тиск на гривню.

Прогноз курсу долара до 10 лютого

На погляд Анни Золотько, цього тижня торги на міжбанку відбуватимуться в діапазоні 27,65 – 28,20 гривні за долар.

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