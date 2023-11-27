Доллар никак не может выйти в плюс, в то время как его конкуренты празднуют очередные успехи

Доллар начал последнюю неделю ноября с незначительного спада. Валюта также на пути к наибольшему месячному обвалу за год. В то время как другие валюты фиксируют рост. Больше о последних изменениях на рынке читайте в материале 24 Канала.

Что происходит на рынке валют

В понедельник, 27 ноября, Индекс доллара США торгуется на уровне 103,22. Этот показатель упал на 0,2%, по данным Reuters. Этот индекс также остается близким к минимуму за два с половиной месяца – 103,17.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар США и другие валюты

Трейдеры присматриваются к новым экономическим сигналам, чтобы определить дальнейшую политику по ключевой ставке. При этом доллар за ноябрь может зафиксировать наибольший месячный спад за год. Обвал может сложить свыше 3%, пишет Reuters.

Параллельно британский фунт за месяц укрепил свои позиции против доллара США примерно на 3,8%. Это самый большой месячный прирост после роста более чем на 5% в ноябре 2022 года. Во время сегодняшних торгов евро и японская иена выросли по отношению к доллару США на 0,1% и 0,2% в соответствии.