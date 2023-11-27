Що відбувається на ринку валют

У понеділок, 27 листопада, Індекс долара США торгується на рівні 103,22. Цей показник впав на 0,2%, за даними Reuters. Цей індекс також залишається близьким до мінімуму за два з половиною місяці – 103,17.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар США та інші валюти

Трейдери придивляються до нових економічних сигналів, щоб визначити подальшу політику щодо ключової ставки. При цьому долара за листопад може зафіксувати найбільший місячний спад за рік. Обвал може скласти понад 3%, повідомляє Reuters.

Паралельно британський фунт за місяць зміцнив свої позиції проти долара США приблизно на 3,8%. Це найбільший місячний приріст після зростання більш ніж на 5% у листопаді 2022 року. Під час сьогоднішніх торгів євро та японська єна зросли щодо долара США на 0,1% та 0,2% відповідно.