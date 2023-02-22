Доллар вернулся к падению: эксперты рассказали, прошла ли валюта пик

Доллар США снова теряет позиции на рынке, хотя колебания были минимальны. Эксперты также поделились прогнозами по дальнейшей динамике Индекса доллара США. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке

По состоянию на среду, 22 февраля, индекс доллара США упал на 0,03% к 104,14, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 104,01 – 104,35.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,69, по данным CNBC.

По мнению экспертов относительно дальнейшей динамики доллара, который в феврале достиг максимума за 6 недель, разделилось. Одна группа специалистов считает, что индекс доллара США имеет потенциал для роста, пишет издание. InvestorsObserver.

В то время как другие в ING Bank обнародовали другую позицию. Мол, доллар уже достиг своего максимума. В то же время, аналитики добавили несколько аспектов, которые могут влиять на динамику на рынке валют:

Нестабильная геополитическая ситуация в мире требует более концентрированного уровня предосторожности;

Соответственно, благодаря этому доллар может получить дополнительную поддержку.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке. Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Прогнозы на 2023 год

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.