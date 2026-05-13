Что произошло с долларом после подорожания – официальный курс валют на 14 мая

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 14 мая. После нескольких дней роста доллар наконец прекратил дорожать и даже немного потерял в цене.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 13 мая торгуется по 43,97 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 2 копейки против 12 мая. Официальный курс евро составляет 51,64 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 8 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 14 мая курс валют будет таким:

доллар – 43,96 гривны (-1 копейка);

евро – 51,50 гривны (-14 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 13 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,67 гривны , а продажа – по 44,19 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,91 гривны , а продажа – по 43,90 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,45 гривны, а продажа – по 43,90 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 13 мая был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,37 гривны , а продажа – 51,97 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,61 гривны , а продажа – по 51,79 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,48 гривны, а продажа – по 51,99 гривны.

Что о ситуации говорит эксперт?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что сейчас на валютном рынке нет предпосылок ни для резких скачков курса доллара, ни для ощутимого удешевления валют.

По словам эксперта, ситуация остается контролируемой, а привычные пределы ежедневных колебаний вряд ли существенно изменятся.

Нацбанк и в дальнейшем поддерживает баланс между спросом и предложением благодаря интервенциям. В то же время геополитические риски продолжают влиять на стоимость топлива, поэтому бензин и дизель вряд ли заметно подешевеют в середине мая.