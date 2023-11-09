Центробанк США остается в центре внимания: как это влияет на доллар

Доллар США демонстрирует положительную динамику против корзины из 6 других валют. Однако рынок усердно следит за новыми заявлениями и шагами центробанка США. Больше о последних изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Основные изменения на рынке валют

В четверг, 9 ноября, Индекс доллара США торгуется на уровне 105,68, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор добавил во время торгов 0,09%. Диапазон колебания составляет от 105,47 до 105,76.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,99 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на доллар США

Американская валюта сумела восстановить определенные позиции после стремительной распродажи на прошлой неделе, которая спровоцировала рост уверенности, что Федеральный резерв завершил цикл по повышению ставки, пишет Reuters.

Напомним, что глава американского центробанка на этой неделе намекнул на отказ от самой агрессивной монетарной политики за 40 лет. В то же время, некоторые эксперты добавляют, что центробанк оставил пространство для маневра и при необходимости может вернуться к повышению ключевой ставки. Также следует учитывать, что инфляция в США все еще желаемого показателя у 2%.