Основні зміни на ринку валют

У четвер, 9 листопада, Індекс долара США торгується на рівні 105,68, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор додав під час торгів 0,09%. Діапазон коливання становить від 105,47 до 105,76.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,99 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Американська валюта зуміла відновити певні позиції після стрімкого розпродажу на минулому тижні, який спровокувало зростання впевненості, що Федеральний резерв завершив цикл з підвищення ставки, пише Reuters.

Нагадаємо, що глава американського центробанку на цьому тижні натякнув на відмову від найагресивнішої монетарної політики за 40 років. Водночас деякі експерти додають, що центробанк залишив простір для маневру й при потребі може повернутися до підвищення ключової ставки. Також варто враховувати, що інфляція у США все ще бажаного показника у 2%.