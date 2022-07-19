Доллар рекордно вырос: почему это плохо для мира

Индекс доллара достиг многолетнего максимума. Однако из-за важности доллара на глобальном рынке такая ситуация создает множество проблем.

Индекс доллара достиг почти 107 во вторник, 19 июля. В последний раз индекс доллара был крепким еще в 2002 году, по данным Yahoo!Finance, передает 24 канал.

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Почему укрепление доллара – проблема для мира

: индекс доллара – это соотношение доллара США по отношению к 6 валютам торговых партнеров страны: евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

Почти вся мировая торговля связана с американским долларом

. Поэтому его рекордное укрепление может сильно ударить по мировой экономике, сократить инвестиции и усугубить финансовые условия. Аналитики уже утверждают, что доллар оказался в петле.



Долларовая петля / Фото Bloomberg

Крепкий доллар приводит к падению глобального производства. Это в свою очередь уменьшает спрос на нефть, и цены падают. Низкие цены на нефть снижают объем глобальной торговли. Это создает беспокойство по поводу перспектив глобального роста. А потому инвесторы все больше вкладывают в доллар, как в надежный актив, разгоняя его в цене еще больше. И так все происходит по кругу снова, пока доллар не выбирается из петли.

"Долларовые петли" уже случались в истории. Но Джон Турек, основатель JST Advisors, говорит в комментарии Bloomberg, что эта "долларовая петля" страшна тем, что неизвестно, как из нее выбраться и когда это может произойти.

Почему доллар растет

Американский доллар рекордно укрепляется – ФРС (центробанк США) в борьбе с инфляцией постоянно поднимает процентную ставку, которая делает казначейские бумаги США более прибыльными для инвесторов. В то же время, Европу охватывает энергетический кризис на фоне вторжения россии в Украину. Поэтому евро впервые за 20 лет стоил меньше, чем доллар. Но ситуация немного урегулировалась – сейчас 1 евро стоит 1,03 доллара, по данным Yahoo! Finance

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