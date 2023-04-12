Доллар США продолжает ослабевать, но рынок ожидает критически важных данных

Доллар продолжает терять позиции против корзины из 6 других валют. Однако рынок ожидает важные данные об инфляции в США, которые могут существенно повлиять на ситуацию. О последних изменениях – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения во время торгов

В ходе торгов в среду, 12 апреля 2023 года, Индекс доллара США упал на 0,15% к 102,05, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель колеблется в диапазоне 101,99 – 102,16.

Обратите внимание Залог успеха: какая стратегия может заинтересовать многих инвесторов

Крайние позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель поднимался до 114,78. Это рекордное значение за 20 лет;

Это рекордное значение за 20 лет; В то же время минимальный уровень котировок составлял 99,57, сообщает издание CNBC.

Аналитики из компании MPS, завоевавшей первое место в рейтинге самых точных прогнозов в первом квартале 2023 года от Bloomberg, ожидают, что во втором полугодии доллар США может упасть на 5%

Что влияет на доллар США

Доллар демонстрирует негативную динамику на рынке в преддверии обнародования новых данных об Индексе потребительских цен. Напомним, что отчет должен быть опубликован позже 12 апреля.

Эта информация, скорее всего, даст определенные подсказки по поводу того, каким может быть следующий шаг американского центрального банка, пишет CNBC. Добавим, что в 2022 году Индекс доллар США подорожал самого высокого уровня за 20 лет. В том числе этому способствовала агрессивная монетарная политика Федерального резерва.

Актуальная динамика других валют:

Евро подорожало на 0,1% против доллара. На прошлой неделе эта валюта достигла максимального уровня за месяц. Reuters ;

против доллара. На прошлой неделе эта валюта достигла максимального уровня за месяц. Reuters В то же время, британский фунт немного подешевел, однако денежная единица не отошла далеко от пикового уровня за 10 месяцев.