Глава центробанка США усилил обесценивание доллара, а другие валюты демонстрируют рост

Американский доллар продолжает терять позиции на рынке. Фактором влияния на торги стали новые заявления главы центробанка США. Больше о последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке

По состоянию на среду, 8 февраля 2023 года, котировки Индекса доллара США упали на 0,22% к 103,19, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,00 – 103,42.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,17, по данным CNBC.

Доллар ослабевает второй день подряд, поскольку глава Федеральной резервной системы США Джером Павелл не сумел представить обществу новых агрессивных сигналов для противопоставления устойчивому рынку труда в США. В результате инвесторы сделали ставку на то, что у регулятора больше нет пространства для существенного повышения базовой ставки в будущем, пишет CNBC.

Недавно американский регулятор заявил, что он может повысить ставку вышеНапомним, что сейчас этот показатель составляет, что является пиковым уровнем с 2007 года, говорится в материале Reuters

В то же время Павелл добавил, что, возможно, ставки нужно будет поднять выше, чем прогнозируют, если экономические условия будут сохранять сильные позиции. Кроме того, по его мнению, начинается процесс дезинфляции (замедление темпов инфляции).

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.

Динамика других валют

Евро выросло на 0,14% против доллара США. Позиции официальной валюты Еврозоны остается существенно выше минимума за 20 лет, зафиксированный в сентябре 2022 года.

Британский фунт усилил свои позиции на рынке 0,37% после спада до месячного минимума днем ранее. Reuters. В то же время японская иена выросла на 0,16% до 130,88 за доллар. В общей сложности во время предыдущей торговой сессии иена прибавила 1,2%.