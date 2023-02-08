Останні зміни на ринку

Станом на середу, 8 лютого 2023 року, котирування Індексу долара США впали на 0,22% до 103,19, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,00 – 103,42.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,17, за даними CNBC.

Долар слабшає другий день поспіль, оскільки очільник Федеральної резервної системи США Джером Павелл не зумів представити суспільству нових агресивних сигналів для протиставлення стійкому ринку праці у США. У результаті інвестори зробили ставку на те, що у регулятора більше нема простору для істотного підвищення базової ставки у майбутньому, пише видання CNBC.

До теми! Нещодавно американський регулятор заявив, що він може підвищити ставку вище 5%. Нагадаємо, що наразі цей показник становить 4,5% – 4,75%, що є піковим рівнем з 2007 року, йдеться у матеріалі Reuters.

Водночас Павелл додав, що можливо ставки потрібно буде підняти вище, ніж прогнозують, якщо економічні умови будуть зберігати сильні позиції. Крім того, на його думку, починається процес дезінфляції (сповільнення темпів інфляції).

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.

Динаміка інших валют

Євро виросло на 0,14% проти долара США. Позиції офіційної валюти Єврозони залишається суттєво вище мінімуму за 20 років, який зафіксували у вересні 2022 року.

Британський фунт посилив свої позиції на ринку на 0,37% після спаду до місячного мінімуму днем раніше, інформує Reuters. Натомість японська єна виросла на 0,16% до 130,88 за долар. Загалом під час попередньої торгової сесії єна додала 1,2%.