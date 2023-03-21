Последние изменения на рынке

Во вторник, 21 марта, Индекс доллара США упал на 0,19% к 103,08, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,01 – 103,51.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Доллар продолжает терять позиции на рынке, поскольку трейдеры считают, что стресс в банковском секторе заставит Федеральный резерв воздержаться от значительного повышения ставки или от такого шага в целом. Аналогичные ожидания у них и в отношении британского фунта и банка Британии, сообщает CNBC.