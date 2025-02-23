Доллар подорожал почти на 6000%: что известно о самой дешевой валюте в мире

Ливан – это одна из стран на Ближнем Востоке, которая имеет сразу несколько серьезных вызовов, связанных с экономикой. Из-за этого страдает национальная валюта, которая за последние годы существенно упала в цене.

Какая самая дешевая валюта в мире

На сегодня самой слабой валютой в мире является ливанский фунт, как сообщает 24 Канал со ссылкой на Google Финансы. Эта валюта уже годами остается среди "лидеров" этого рейтинга.

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По состоянию на 21 февраля 2025 года курс доллара колеблется на уровне 89 186 ливанского фунта. С начала года валюта Ливана укрепила свои позиции на 0,38%, а в годовом исчислении на – 0,35%. Однако в последние 6 месяцев доллар снова дорожает в Ливане.

Интересно! За последние 5 лет доллар в Ливане подорожал почти на 6000%.

Курс ливанского фунта страдает из-за нескольких факторов влияния:

Высокий уровень инфляции в Ливане.

Политическая нестабильность в стране.

В частности, Ливан до сих пор борется с последствиями масштабного банковского кризиса, которая всколыхнула страну в 2019 году. Кроме того, в стране продолжаются финансовые и экономические кризисы.