Доллар зафиксировал новые максимумы на рынке: почему валюта США стремительно дорожает

Американский доллар продолжает фиксировать новые победы на рынке. Одним из последних толчков для валюты стало заявление главы Федеральной резервной системы США.

Доллар фиксирует новые максимумы на рынке

Американская валюта взлетела до пикового уровня за 5 месяцев против евро во время торгов во вторник, 16 апреля. Этому способствовало заявление главы Федерального резерва Джерома Пауэлла.

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По его словам, регулятор может удерживать ключевую ставку на высоком уровне в течение более длительного периода. Мол, инфляция остается достаточно устойчивой.

Кроме того, доллар достиг самого высокого уровня с середины 1990 года против японской иены, поскольку трейдеры наготове к потенциальному вмешательству властей Японии.

Какие еще факторы влияют на доллар

Позиции доллара США на рынке также поддержали более сильные, чем ожидали, экономические показатели. В частности, речь идет о розничных продажах за март, а также более устойчивая, чем прогнозировали, инфляция.

В четвертом квартале 2023 года ожидали, что экономика США будет замедляться, по словам директора по торговле Monex USA в Вашингтоне. Эксперт добавил, что в реальности американская экономика растет.

Еще один фактор влияния – рост геополитической напряженности в мире также усиливает статус доллара, как актива-гавани. Прежде всего речь идет о ситуации между Ираном и Израилем.