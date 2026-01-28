Укр Рус
Доллар стремительно падает: такого не было с 2022 года
28 января, 13:00
3

Доллар стремительно падает: такого не было с 2022 года

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Индекс доллара упал до самого низкого уровня с февраля 2022 года из-за структурных и политических рисков в США.
  • Среди факторов влияния - непредсказуемые действия Вашингтона, фискальная нестабильность, а также рост иены и комментарии Трампа.

Индекс доллара стремительно снижается. Он упал до самого низкого уровня, начиная с февраля 2022 года. Эта валюта дешевеет из-за совокупности факторов.

Что происходит с долларом сейчас?

Как считают аналитики, падение является в первую очередь следствием структурных и политических рисков в США, сообщает Bloomberg.

Основные факторы, которые влияют на доллар сейчас:

  • Непредсказуемые действия Вашингтона. Речь, в частности, о намерении Трампа получить контроль над Гренландией.
  • Давление на ФРС.
  • Фискальная нестабильность США (в том числе растущий дефицит бюджета).

Стоит сказать, что доллар ощутил сильный удар и из-за возрождения иены. Напомним, японская валюта резко укрепилась. Во вторник иена выросла на 0,7%, достигнув – 153,03 за доллар. А в начале месяца ее курс был около 160 за доллар.

Рост иены произошел после признаков поддержки США по укреплению иены, что снова разожгло спекуляции о возможности скоординированного валютного вмешательства, которое должно было бы направить доллар на снижение относительно ключевых торговых партнеров, 
– указывает издание.

Однако к рекордному падению с начала 2022 года, доллар подтолкнули именно слова Трампа. Американский президент сказал, что он рад такому стремительному снижению валюты, сообщает Politico.

Напомним! Индекс доллара падал ниже уровня – 96.

 

Дональд Трамп

Президент Соединенных штатов Америки

Я думаю, что это замечательно. Я думаю, что стоимость доллара – посмотрите на бизнес, который мы ведем. Доллар имеет превосходные результаты.

Трамп добавил, что доллар просто искал свой уровень. И это все закономерно. К тому же американский президент указывает на возможность манипулировать валютой.

Я мог бы сделать так, чтобы он (доллар – 24 Канал) рос или падал, как йо-йо, 
– отмечает Трамп.

Какой индекс доллара сейчас?

Сегодня, индекс доллара – 96,21, показывают данные investing.com


Какой индекс доллара 28 января 2026 года / Скриншот с сервиса investing.com

Справка: Индекс доллара показывает соотношение американской валюты к 6 "основным конкурентам", в частности, к евро, британскому фунту, иене, канадскому доллару.

Как падение доллара повлияло на другие валюты?

  • Падение доллара повлияло на другие валюты. В частности, выросли европейские. Например, евро укрепилось и выросло до 1,1939 доллара. Это максимальное значение, начиная с 2021 года.

  • Британский фунт, в свою очередь, вырос на 0,5%. Эта валюта теперь имеет значение – 1,3748 доллара.