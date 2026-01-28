Долар стрімко падає: такого не було з 2022 року

Індекс долара стрімко знижується. Він впав до найнижчого рівня, починаючи з лютого 2022 року. Ця валюта дешевшає через сукупність факторів.

Що відбувається з доларом зараз?

Як вважають аналітики, падіння є у першу чергу наслідком структурних та політичних ризиків у США, повідомляє Bloomberg.

Основні фактори, які впливають на долар зараз:

Непередбачувані дії Вашингтона. Йдеться, зокрема, про намір Трампа отримати контроль над Гренландією.

Тиск на ФРС.

Фіскальна нестабільність США (у тому числі зростаючий дефіцит бюджету).

Варто сказати, що долар відчув сильний удар і через відродження єни. Нагадаємо, японська валюта різко зміцнилася. У вівторок єна зросла на 0,7%, сягнувши – 153,03 за долар. А на початку місяця її курс був близько 160 за долар.

Зростання єни відбулося після ознак підтримки США щодо зміцнення єни, що знову розпалило спекуляції щодо можливості скоординованого валютного втручання, яке мало б спрямувати долар на зниження відносно ключових торговельних партнерів,

– вказує видання.

Проте до рекордного падіння з початку 2022 року долар підштовхнули саме слова Трампа. Американський президент сказав, що він радий такому стрімкому зниженню валюти, повідомляє Politico.

Нагадаємо! Індекс долара падав нижче рівня – 96.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Я думаю, що це чудово. Я думаю, що вартість долара – подивіться на бізнес, який ми ведемо. Долар має чудові результати.

Трамп додав, що долар просто шукав свій рівень. І це все закономірно. До того ж американський президент вказує на можливість маніпулювати валютою.

Я міг би зробити так, щоб він (долар – 24 Канал) зростав або падав, як йо-йо,

– наголошує Трамп.

Який індекс долара зараз?

Сьогодні, індекс долара – 96,21, показують дані investing.com.



Який індекс долара 28 січня 2026 року / Скриншот із сервісу investing.com

Довідка: Індекс долара показує співвідношення американської валюти до 6 "основних конкурентів", зокрема, до євро, британського фунта, єни, канадського долара.

Як падіння долара вплинуло на інші валюти?