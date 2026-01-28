Долар стрімко падає: такого не було з 2022 року
- Індекс долара впав до найнижчого рівня з лютого 2022 року через структурні та політичні ризики у США.
- Серед факторів впливу – непередбачувані дії Вашингтона, фіскальна нестабільність, а також зростання єни й коментарі Трампа.
Індекс долара стрімко знижується. Він впав до найнижчого рівня, починаючи з лютого 2022 року. Ця валюта дешевшає через сукупність факторів.
Що відбувається з доларом зараз?
Як вважають аналітики, падіння є у першу чергу наслідком структурних та політичних ризиків у США, повідомляє Bloomberg.
Основні фактори, які впливають на долар зараз:
- Непередбачувані дії Вашингтона. Йдеться, зокрема, про намір Трампа отримати контроль над Гренландією.
- Тиск на ФРС.
- Фіскальна нестабільність США (у тому числі зростаючий дефіцит бюджету).
Варто сказати, що долар відчув сильний удар і через відродження єни. Нагадаємо, японська валюта різко зміцнилася. У вівторок єна зросла на 0,7%, сягнувши – 153,03 за долар. А на початку місяця її курс був близько 160 за долар.
Зростання єни відбулося після ознак підтримки США щодо зміцнення єни, що знову розпалило спекуляції щодо можливості скоординованого валютного втручання, яке мало б спрямувати долар на зниження відносно ключових торговельних партнерів,
– вказує видання.
Проте до рекордного падіння з початку 2022 року долар підштовхнули саме слова Трампа. Американський президент сказав, що він радий такому стрімкому зниженню валюти, повідомляє Politico.
Нагадаємо! Індекс долара падав нижче рівня – 96.
Я думаю, що це чудово. Я думаю, що вартість долара – подивіться на бізнес, який ми ведемо. Долар має чудові результати.
Трамп додав, що долар просто шукав свій рівень. І це все закономірно. До того ж американський президент вказує на можливість маніпулювати валютою.
Я міг би зробити так, щоб він (долар – 24 Канал) зростав або падав, як йо-йо,
– наголошує Трамп.
Який індекс долара зараз?
Сьогодні, індекс долара – 96,21, показують дані investing.com.
Який індекс долара 28 січня 2026 року / Скриншот із сервісу investing.com
Довідка: Індекс долара показує співвідношення американської валюти до 6 "основних конкурентів", зокрема, до євро, британського фунта, єни, канадського долара.
Як падіння долара вплинуло на інші валюти?
Падіння долара вплинуло на інші валюти. Зокрема, зросли європейські. Наприклад, євро зміцнилося і зросло до 1,1939 долара. Це максимальне значення, поинаючи з 2021 року.
Британський фунт, своєю чергою, зріс на 0,5%. Ця валюта тепер має значення – 1,3748 долара.