Как изменились позиции доллара за 8 апреля

В понедельник, 8 апреля, Индекс доллара США завершил торговую сессию на уровне 104,14. Этот индикатор потерял 0,15%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,10 – 104,44.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Напомним, что за первые три месяца 2024 года Индекс доллара США вырос почти на 3%. Тогда как прошлую неделю этот показатель завершил "в минусе", но торги с понедельника по пятницу были очень турбулентными.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.