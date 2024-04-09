Доллар снова теряет позиции на рынке / shutterstock
Доллар во время торгов в понедельник зафиксировал некоторый спад, поскольку инвесторы ждут важных данных как в США, так и в Европе. Больше о последних изменениях – рассказываем в новом материале 24 Канала.
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Как изменились позиции доллара за 8 апреля
В понедельник, 8 апреля, Индекс доллара США завершил торговую сессию на уровне 104,14. Этот индикатор потерял 0,15%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,10 – 104,44.
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.