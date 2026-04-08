Доллар падает на фоне мирного соглашения между США и Ираном
- Доллар снизился из-за мирного соглашения между США и Ираном, что уменьшило спрос на него как на защитную валюту.
- Китайский юань достиг трехлетнего максимума против доллара.
Доллар снизился, относительно основных валют. Это падение произошло на фоне договоренностей США и Ирана. Фактически, на доллар упал спрос, как на защитную валюту.
Что повлияло на падение доллара?
Соглашение между США и Ираном привело к снижению доходности казначейских облигаций, сообщает Bloomberg.
Читайте также Доллар и евро дешевеют: какой официальный курс валют на 8 апреля
Важно! Доллар больше всего ослаб, относительно чувствительных к риску аналогов. К таким относятся южноафриканский ранд и южнокорейская вона.
Интересно, что китайский юань достиг трехлетнего максимума, относительно доллара. Это произошло именно после того, как появились новости о прекращении огня. Кроме этого, на ситуацию повлияло и то, что Народный банк Китая укрепил дневной фиксинг валюты. Он достиг – наибольшего показателя за месяц.
Новозеландский доллар также подскочил. Это, в том числе стало следствием обсуждения Центральным банком повышения ставки, сообщает Bloomberg.
Путь наименьшего сопротивления является рископозитивным и способствует снижению доллара и росту рисковых активов. Для рынков конечным испытанием будет то, могут ли суда безопасно проходить проливом, и со временем, когда будут поступать данные, мы сможем оценить инфляционное влияние конфликта на данный момент,
– сказал стратег National Australia Bank Ltd Родриго Катриль.
Как договоренности Ирана и США влияют на доллар?
Доллар ощутимо укрепился с начала войны на Ближнем Востоке. Такие изменения, в частности, стали следствием подорожания нефти. Заметим, экономика США выигрывает в этой ситуации. Ведь американские компании продолжали экспорт нефти в течение всего времени конфликта.
На фоне заключения соглашения о прекращении огня, Иран заявил о намерении обеспечить безопасное прохождение судов через Ормузский пролив. Благодаря договоренностям, на рынок должно "выйти" значительное количество нефти.