Доллар сменил динамику на рынке: что стало основным катализатором

Американский доллар вернулся к укреплению позиций по отношению к корзине из 6 других валют. Ключевую роль для валюты сыграл центральный банк США. Больше об изменениях на рынке – читайте в материале 24 Канала.

Колебания доллара на рынке

В четверг, 15 июня 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,08. Котировки с начала торгового дня выросли на 0,12%, согласно данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,92 до 103,38.

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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

От чего зависит динамика на рынке

Доллар вернулся к росту после решения Федеральной резервной системы США: на последнем заседании процентную ставку оставили по-прежнему, но предупредили о повышении в будущем.

Скорее всего, к концу 2023 года центробанк поднимет ставку дважды. Глава регулятора Джером Павелл добавил, что до конца года снижение этого индикатора нецелесообразно, пишет CNBC.

Аналитики из MPS ожидают, что американский доллар может упасть на 5% по отношению к другим валютам во втором полугодии. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал текущего года.