Коливання долара на ринку

У четвер, 15 червня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,08. Котирування з початку торгового дня виросли на 0,12%, згідно з даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,92 до 103,38.

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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Від чого залежить динаміка на ринку

Долар повернувся до зростання після рішення Федеральної резервної системи США: на останньому засіданні процентну ставку залишили без змін, але попередили про підвищення у майбутньому.

Найімовірніше, до кінця 2023 року центробанк підніме ставку двічі. Глава регулятора Джером Павелл додав, що до кінця року зниження цього індикатора недоцільно, повідомляє CNBC.

Аналітики з MPS очікують, що американський долар може впасти на 5% щодо інших валют у другому півріччі. Нагадаємо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал поточного року.