Какие доллары действительны в Украине: все, что стоит знать в 2024 году

Для многих украинцев сбережения в валюте – это привычное дело. При этом одной из самых популярных иностранных валют в Украине является доллар США. Однако со временем дизайн купюр и элементы защиты меняется, и возникает вопрос: какие именно доллары являются действительными.

Какие доллары действительны в Украине

Национальный банк Украины заявил, что в Украине действительны все доллары, которые были выпущены с 1914 года. Поэтому банки и небанковские учреждения должны принимать все банкноты долларов независимо от года выпуска и номинала. Также купюры обязательно должны быть в надлежащем состоянии для обмена.

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Кроме того, Федеральная резервная система США не вводила никаких ограничений по проведению любых расчетов с наличными долларами. Более того, политика американского правительства США предусматривает, что купюры доллара всех образцов остаются законным платежным средством или юридически действительными для платежей, независимо от того, когда они были выпущены, пишет US Currency Education Program.

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Напомним, что центральный банк США в 1969 году принял решение об отказе от долларов с номиналами 500, 1000, 5000 и 10 тысяч. Эти купюры прекратили выпускать, ведь больше не было такой необходимости.