Курс валют в обменниках и на черном рынке: сколько стоят доллар и евро

Иностранные валюты показывают разностороннюю динамику на наличном рынке 30 июня. Сколько стоит доллар и евро в обменниках, банках и на черном рынке – читайте дальше.

Курс валют в банках

Согласно данным "Минфина", по состоянию на 30 июня наличный курс доллара в украинских банках остановился на среднем уровне 35,15 гривны за доллар при покупке (+5 копеек). В то время как продают валюту в банках по 35,65 гривны за доллар (– 5 копеек).

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Евро банки покупают за 36,65 гривны (-5 копеек), а продают в среднем по 37,50 гривны за евро (-20 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,41 гривны , а продают – по 35,50 гривны , по данным finance.ua.

, а продают – по , по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,09 гривны и продажа – 37,27 гривны.

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,45 гривны (+5 копеек), а продажа – 35,55 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро продают по 37,18 гривны (+ 3 копейки), а покупают за 37,30 гривны (-5 копеек).

Угрожает ли Украине гиперинфляция

Инфляция в Украине уже достигла 18% в годовом исчислении. Однако, как заверил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, экономический сценарий 90-х годов не повторится. Он назвал гиперинфляцию очень нереалистичным вариантом развития событий. НБУ ожидает, что по итогам года инфляция составит 20%. Главная причина инфляции, очевидно, война, из-за которой очень удорожала логистика.

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