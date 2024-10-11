Остается в обращении уже столетиями: какая самая старая валюта мира

Одна из самых известных валют мира также является древнейшей денежной единицей, которую до сих пор используют. Ее история тянется еще с 8 века.

Самая старая валюта в мире

Статус самой древнейшей валюты в мире, которая до сих пор в обращении, принадлежит британскому фунту. Фунт стерлингов признан официальной валютой Соединенного Королевства с 1707 года. Именно тогда Англия и Шотландия объединились в единую страну. Однако эту валюту использовали для расчетов еще в 760 году, пишет Investing.com.

Стоит внимания Банк или обменник: где выгоднее покупать доллары

В современном мире британский фунт – это одна из самых популярных и самых сильных валют на международной арене. В частности, фунт стерлингов занимает 4 место в рейтинге главных резервных валют мира, уступив японской иене, евро и доллару США. Банк Англии выпускает банкноты номиналами 5, 10, 20, 50 и фунтов. К тому же в начале года глава центробанка Эндрю Бейли представил Чарльзу III новые банкноты национальной валюты. Купюры с новым дизайном ввели в обращение 5 июня.

Интересная деталь! Великобритания не отказывалась от национальной валюты даже, когда была членом Европейского Союза. Напомним, все государства-члены ЕС должны перейти на единую валюту. По состоянию на октябрь 2024 года евро – это официальная валюта 20 стран, которые формируют Еврозону.