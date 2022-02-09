Доллар и евро продолжают обесцениваться: курс валют на 9 февраля
9 февраля 2022 , 08:30Читати новину українською
На среду, 9 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают ослабевать относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В среду, 9 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,96 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже падает. Курс евро остановился на уровне 31,93 гривны, что на 14 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,98 – 28,00.
- Евро – 31,92 – 31,94.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,81 гривны, продажа – 28,08 гривны.
- Евро: покупка – 31,69 гривны, продажа – 32,08 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.