Последние изменения на рынке

По состоянию на среду, 8 марта 2023 года, Индекс доллара США вырос на 0,01% к 105,63, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 105,60 – 105,88.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Доллар продолжает укреплять позиции на рынке и даже достиг максимального уровня за последние 3 месяца. Это результат заявлений главы американского центробанка перед Конгрессом, пишет Reuters. Павелл анонсировал дальнейшее поднятие базовой ставки и возвращение к более агрессивным шагам для утоления инфляции в стране.

Добавим, что доллар уже не в первый раз растет до пиковых отметок. В частности, на прошлой неделе валюта подорожала до самого высокого уровня за последние 7 недель. Речь идет о 105,36, пишет CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Кроме того, доллар достиг максимума за 2 месяца по отношению к евро. Британский фунт, шведская и норвежская крона, китайский юань, канадский и австралийский доллары зафиксировали наибольший обвал за многие месяцы.

Прогнозы на 2023 год

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.