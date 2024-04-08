Чередовал взлеты и падения: как доллар США завершил прошедшую неделю

Доллар завершил очередную неделю на рынке с отрицательным результатом. В целом в течение недели валюта демонстрировала очень разностороннюю динамику. О главных изменениях на рынке валют – рассказываем в материале 24 Канала.

Как изменились позиции доллара США за неделю

Индекс доллара США завершил неделю, потеряв 0,21%, согласно данным Market Watch. В целом неделя для валюты была достаточно турбулентной: доллар отошел от максимума за 5 месяцев до минимума за 2 недели.

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Этому способствовало неожиданное замедление роста сферы услуг в США, которое поддержало ожидания по снижению процентной ставки Федеральным резервом, информирует Yahoo!Finance.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Напомним, что за первые три месяца 2024 года Индекс доллара США вырос почти на 3%. Этот результат стал вызовом как для мощных экономик, так и для рынков, развивающихся.