Что происходит с долларом США на рынке

Индекс доллара США во время торгов в среду, 13 сентября, колеблется на уровне 104,72, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель вырос на 0,01% с начала сессии. Диапазон колебания для индекса составляет от 104,51 до 104,81.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США зафиксировал лучший результат на уровне 114,78 . Это также стало рекордным значением для него за последние 20 лет ;

. Это также стало рекордным значением для него за последние ; Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.

Любопытно! Известный экономист прогнозирует, что первая экономика мира – США – может войти в фазу рецессии. Он выделил период, когда все станет ясно. Речь идет о ближайших 6 месяцах.

Больше о динамике доллара

Доллар пока показывает устойчивые позиции на рынке. В то же время, позже этого дня должен выйти новый отчет об инфляции в США, что может повлиять на динамику индекса.

Кроме того, Индекс доллара США вернулся к росту после обвала до минимума за неделю, которую зафиксировали в понедельник. Также это было наибольшее дневное обесценение за два месяца. CNBC.