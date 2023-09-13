Что происходит с долларом США на рынке
Индекс доллара США во время торгов в среду, 13 сентября, колеблется на уровне 104,72, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель вырос на 0,01% с начала сессии. Диапазон колебания для индекса составляет от 104,51 до 104,81.
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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Индекс доллара США зафиксировал лучший результат на уровне 114,78. Это также стало рекордным значением для него за последние 20 лет ;
- Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.
Больше о динамике доллара
Доллар пока показывает устойчивые позиции на рынке. В то же время, позже этого дня должен выйти новый отчет об инфляции в США, что может повлиять на динамику индекса.
Кроме того, Индекс доллара США вернулся к росту после обвала до минимума за неделю, которую зафиксировали в понедельник. Также это было наибольшее дневное обесценение за два месяца. CNBC.