Курс доллара снова растет в России, но есть важный нюанс

Доллар сменил динамику в России. В то же время, российский рубль успел за последние месяцы существенно усилить свои позиции на рынке.

Сколько сейчас стоит доллар в России

Доллар США вернулся к росту в России после существенного обесценивания. Однако подорожание американской валюты достаточно незначительно. Более того, курс доллара колеблется около минимума за многие месяцы, пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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По состоянию на 27 февраля курс доллара колеблется на уровне 86, 97 рубля. Сегодня доллар подорожал на 0, 19%. Удорожание доллара не способно перекрыть потери за несколько предыдущих месяцев:

За последний месяц доллар в России просел в цене на 10, 67%;

Обесценение доллара с начала года составляет около 24%.

Курс доллар– рубль торгуется около минимума за 6 месяцев. В целом усиление позиций рубля на рынке продиктовано следующими причинами: