Скільки зараз коштує долар в Росії

Долар США повернувся до зростання в Росії після суттєвого знецінення. Проте подорожчання американської валюти досить незначне. Ба більше, курс долара коливається біля мінімуму за багато місяців, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

Зверніть увагу Китай перекриває доступ до фондової біржі свого найбільшого конкурента

Станом на 27 лютого курс долара коливається на рівні 86,97 рубля. За сьогодні долар подорожчав на 0,19%. Здорожчання долара не здатне перекрити втрати за кілька попередніх місяців:

За останній місяць долар в Росії просів в ціні на 10,67%;

Знецінення долара з початку року становить майже 24%.

Курс долар – рубль торгується біля мінімуму за 6 місяців. Загалом посилення позицій рубля на ринку продиктоване такими причинами: