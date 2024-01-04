Центробанк взвешивает риски для экономики США: как это влияет на доллар

Доллар снова фиксирует потери на рынке. Смену динамики спровоцировала публикация протоколов встречи центрального банка США за декабрь. О главных изменениях на рынке – читайте в новом материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют за 4 января

В ходе торгов в четверг, 4 января 2024 года, Индекс доллара США колебался на уровне 102,38. Этот индикатор упал на 0,12% с начала сессии на рынке. При этом диапазон колебания составляет от 102,14 до 102,53, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 ;

; этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар снова теряет позиции на рынке

Американский доллар вернулся к обесцениванию после обнародования протоколов декабрьской встречи Федерального резерва. Прежде всего, выделяют, что в центробанке США уверены, что инфляция возвращается к контролируемому уровню. В то же время они обеспокоены рисками "слишком суровой" монетарной политики центробанка для экономики США.

Днем ранее валюта подорожала до максимума почти через три недели. Также напомним, что желаемый уровень инфляции для центробанка в США составляет 2%.

В то же время, нет никаких конкретных сигналов относительно того, когда Федеральная резервная система США перейдет к снижению ключевой ставки. Дело в том, что чиновники до сих пор считают, что существует необходимость сохранять ставку на высоком уровне в течение определенного периода, пишет CNBC.