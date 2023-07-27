Несмотря на важное решение центробанка: доллар еще раз фиксирует потери на рынке валют

Доллар снова начал терять позиции против корзины из 6 других валют. Это произошло даже вопреки последнему решению центрального банка США. О последних изменениях на рынке валют – читайте в материале 24 Канала.

Доллар сменил динамик на рынке

В четверг, 27 июля 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 100,57. Этот индикатор потерял во время торгов 0,31%. Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 100,55 до 101,11.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг максимального значения на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что происходит с долларом

Доллар зафиксировал очередной спад на рынке и отошел от максимума через 2 недели. Однако потери для Индекса доллара США сдерживали последнее решение Федерального резерва о повышении базовой ставки. CNBC. Напомним, что американский банк установил рекорд за 22 года, увеличив ставку до 5,25 – 5,5%.

Глава центробанка Джером Павелл предупредил, что базовую ставку могут повысить еще раз на сентябрьском заседании. Однако трейдеров это не слишком убедило, поэтому доллар вернулся к обесцениванию.

Напомним, что американский доллар резко начал дорожать после начала агрессивного цикла Федеральной резервной системы. Таким образом центробанк сумел добиться снижения инфляции до 3% в июне.