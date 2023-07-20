Доллар США демонстрирует неоднозначную динамику на рынке

Доллар США возобновил определенные позиции на рынке, несмотря на то, что продолжает демонстрировать отрицательную динамику. О главных изменениях на рынке во время торгов – рассказываем в материале 24 канала.

Последние изменения во время торгов

В четверг, 20 июля, индекс доллара США торгуется на рынке на уровне 100,18. Котировки этого индикатора упали на 0,10%. Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 100,02 – 100,31.

Интересно Стратегии безопасности: как избежать рисков во время торгов на бирже

Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Пиковое значение для индекса зафиксировали на уровне 114,78 . Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за 20 лет ;

. Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что влияет на доллар

Несмотря на отрицательную динамику, американский доллар снова поднялся выше отметки в 100 на рынке. Таким образом, валюта сумела восстановить определенные потери за предыдущие торговые сессии, сообщает CNBC. Напомним, что за прошедшую неделю доллар зафиксировал спад более чем на 2% из-за бурной реакции инвесторов на отчет об инфляции в США, которая сократилась до 3%

Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет заявил, что в ближайшие десятилетия мир будет зависеть именно от доллара США. Так что эта валюта сможет сохранять за собой "свой королевский статус" на глобальном уровне.

Ранее валютный стратег из Commonwealth Bank of Australia отмечал, что американский доллар может все больше зависеть от решений продавцов. По его словам, рынки настроены на завершение агрессивного цикла по повышению процентной ставки.