Что происходит с курсом доллара после существенного падения

Доллар США демонстрирует стабильную динамику относительно корзины из 6 других валют. На динамику валюты влияет ряд важных новостей о первой экономике мира.

Курс доллара на сегодня

В четверг, 16 января, американский доллар демонстрирует отрицательную динамику на рынке. В то же время валюта торгуется вблизи пикового уровня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно США толкают цены на нефть вверх

Доллар стабилизировался в четверг после падения на фоне замедления инфляции в США и падения доходности облигаций. Напомним, что в начале недели Индекс доллара США подорожал до пикового уровня за 26 месяцев – 110,17.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США на данный момент торгуется на уровне 109,07. Этот показатель упал на 0,02%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 108,97 до 109,19.

Важно! Доллар – это единственная из 15 основных валют, которая закончила 2024 год с ростом. За год доллар подорожал более чем на 7%.

Фунт стерлингов упал на 0,3% во время сегодняшних торгов. Тогда как курс евро демонстрирует стабильную динамику относительно доллара США.