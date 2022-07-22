Крупнейший порт Европы прекратил контейнерные перевозки с россией: вырос ли его доход

Полномасштабная война россии против Украины существенно изменила ситуацию со снабжением через один из крупнейших портов Европы – Роттердам, Нидерланды. А также вторжение повлияло на долю государства-агрессора.

Из-за войны россии в Украине через порт Роттердам в первой половине 2022 года переправляли в разы большие объемы природного сжиженного газа и угля. В то же время, доля агрессора очень стремительно упала во втором квартале 2022 года.

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Новые данные о работе мощного порта Европы

В целом, пропускная способность одного из крупнейших портов Европы выросла менее чем на 1% по сравнению с прошлым годом. Спад контейнерных перевозок на 8,9% возник из-за проблем с логистикой из-за узких мест на глобальном уровне и прекращения контейнерных перевозок с россией, однако это компенсировал рост объемов сырья.

Интересно, что недавно зафиксировали достаточно существенное уменьшение экспорта российской нефти в Китай и Индию. Именно эти страны очень увеличили объемы импорта сырья от агрессора с начала полномасштабной войны в Украину.

Импорт как природного сжиженного газа, так и угля очень резко возрос как альтернатива сокращенному европейскому импорту российского газа по трубопроводам,

– говорится в официальном заявлении порта в Нидерландах.

Пропускная способность угля выросла сразу на 30% – до 14,6 миллиона тонн, тогда как этот показатель для сжиженного природного газа вырос на 46% – до 5,4 миллиона тонн, согласно данным порта.

Доля россии падает

Доходы порта, принадлежащего муниципалитету Роттердама и правительству Нидерландов, выросли на(419 миллионов долларов).

Российская торговля составляла около 13% перевозок Роттердама к началу полномасштабного вторжение в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. К тому моменту около 30% объемов сырой нефти и 25% угля и сжиженного природного газа поступали именно от государства-агрессора.

С марта 2022 года импорт сырой нефти из России постепенно спадал и составил примерно четвертую часть от общего объема в июле. Кроме того, согласно 6 пакету санкций, до конца 2022 года должно начать работать эмбарго на российскую нефть.

Генеральный директор порта Роттердама Аллард Кастелайн добавил, что Европа в значительной степени зависит от российских ресурсов, а текущая геополитическая ситуация в мире – это ахиллесова пята стран Европы.

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