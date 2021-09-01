Dogecoin уверенно движется к новым максимумам: какую цену прогнозируют для цифровой монеты

Цифровая монета Dogecoin была создана, как шутка на фоне стремительного развития криптовалют. Максимально стоимость виртуальной валюты поднималась до 0,74 доллара за монету. Однако, финансовый аналитик и президент компании Mercator Джанни Ди Поче считает, что Dogecoin имеет гораздо больший потенциал.

Во время своего выступления на Benzinga Crypto Trading Festival криптоаналитик подчеркнул, что Dogecoin уверенно движется к новым рекордам.

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Dogecoin имеет потенциал взлететь к новым максимумам

Джанни Ди Поче заявил, что не удивится, если криптовалюта-шутка взлетит выше 1 доллара за цифровую монету. По его словам, сейчас виртуальная валюта формирует нечто похожее на флаг "быков" рынка, поэтому стоит ожидать новых скачков цены, если Dogecoin пересечет линию тренда. По данным CoinDesk, пока стоимость криптовалюты колеблется на уровне 0,28 доллара, его рыночная капитализация составляет 36,9 миллиарда долларов.

Актуальная стоимость Dogecoin / Инфографика CoinDesk

"Быки" рынка Это трейдеры, которые заранее покупают активы, надеясь, что их цена со временем вырастет, чтобы потом выгодно продать их дороже.

Эксперт также добавил, что идея о том, что чем дольше торгуется товар, тем сильнее будет его тренд, широко распространена среди трейдеров, является свидетельством того, что сторонники Dogecoin готовятся к серьезной поездки. Согласно последнему анализу рынка, на сегодня криптовалюта имеет потенциал восстановить "бычий" тренд, на фоне которого стоимость Dogecoin может снова взлететь выше 0,30%.