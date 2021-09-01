Во время своего выступления на Benzinga Crypto Trading Festival криптоаналитик подчеркнул, что Dogecoin уверенно движется к новым рекордам.

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Dogecoin имеет потенциал взлететь к новым максимумам

Джанни Ди Поче заявил, что не удивится, если криптовалюта-шутка взлетит выше 1 доллара за цифровую монету. По его словам, сейчас виртуальная валюта формирует нечто похожее на флаг "быков" рынка, поэтому стоит ожидать новых скачков цены, если Dogecoin пересечет линию тренда. По данным CoinDesk , пока стоимость криптовалюты колеблется на уровне 0,28 доллара , его рыночная капитализация составляет 36,9 миллиарда долларов.

Актуальная стоимость Dogecoin / Инфографика CoinDesk

"Быки" рынка Это трейдеры, которые заранее покупают активы, надеясь, что их цена со временем вырастет, чтобы потом выгодно продать их дороже.