Добыча золота в мире: какая страна является безоговорочным лидером

Добыча золота – это бизнес, который развивают во многих странах. Более того, драгоценный металл добывают на всех континентах, кроме Антарктиды.

Какая страна добывает больше всего золота в мире

Лидером по объемам добычи золота в мире является вторая экономика мира – Китай. В тройку лидеров также входят Россия и Австралия, пишет 24 Канал со ссылкой на Всемирный совет по золоту.

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В 2023 году в Китае добыли 378,2 тонны золота, в России – 321,8 тонны золота, а в Австралии – 293,8 тонны золота. В 2024 году места стран в рейтинге не изменились, однако Китай увеличил добычу, тогда как Россия и Австралия зафиксировали меньшие объемы добычи, по данным портала INN:

Китай – 380 тонн золота;

Россия – 310 тонн золота;

Австралия – 290 тонн золота.

К теме! В последние два года в десятку лидеров также входили Канада, США, Индонезия, Перу, Мексика, Узбекистан и Гана.

Напомним, что США имеют самый большой золотой резерв в мире, которые составляют 3351,51 тонну. Второе и третье места занимают Германия и Италия соответственно.