Китай будет добывать меньше угля: в чем причина

Китайское правительство предупредило, что может закрыть угольные шахты, если те будут добывать уголь в объемах, превышающих установленные нормы. Это очередной сигнал того, что регуляторы серьезно настроены бороться с избытком производственных мощностей в ряде отраслей.

Почему Китай сокращает добычу угля?

Национальное управление энергетики Китая начало инспекции в восьми регионах, включая угледобывающие центры – Шаньси, Внутреннюю Монголию, Шэньси и Синьцзян. Они направлены на борьбу с чрезмерной добычей угля, что искажает рыночную ситуацию, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также В США будут добывать редкоземельные металлы из угля: каким будет амбициозный проект

В последние недели Пекин активизировал усилия по сокращению избыточных мощностей в таких секторах, как металлургия, солнечная энергетика и автопром. Это стало особенно актуальным на фоне попыток властей справиться с дефляционным давлением, что сдерживает экономический рост.

Сколько угля добывает Китай?

Ранее в июле представители угольной отрасли выразили беспокойство из-за обострения конкуренции и негативных последствий перепроизводства, которое привело к падению цен до четырехлетнего минимума.

В прошлом году в Китае было добыто почти 5 миллиардов тонн угля, ожидается, что 2025 год станет седьмым подряд годом с рекордной добычей.

Интересно! Инспекции продлятся до 15 августа. Как отмечается, компании, у которых объемы добычи за первые шесть месяцев 2025 года превысят 110% от заявленной мощности, могут быть оштрафованы или даже приостановить деятельность.