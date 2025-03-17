Трамп может нанести серьезный ущерб критически важной отрасли США

Президент США Дональд Трамп имеет целью увеличить объемы добычи в стране и снизить цены на энергоносители. Эти обещания были частью его предвыборной кампании. Однако план Трампа включает и серьезную проблему для США.

Как план Трампа может ударить по нефтяным компаниям США

Стремление Дональда Трампа увеличить объемы добычи нефти в США может привести к остановке бурения. Соответствующее заявление сделал аналитик крупнейшего мирового инвестиционного банка Citigroup Скотт Грубер, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Эксперт добавил, если цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) будет держаться на уровне 65 долларов за баррель, то сланцевые компании вполне вероятно остановят работу 25 буровых установок. Более того, по его словам, они зафиксируют объемы добычи нефти в США.

Кроме того, аналитики из Citigroup добавил, если цены на нефть и в дальнейшем будут падать, то это приведет к сокращению объемов добычи нефти. Он также добавил, что дальнейшее снижение цен приведет к фактическому сокращению добычи сырой нефти:

В частности, при условии падения цены на американскую нефть до около 50 долларов за баррель, компании могут отказаться от примерно 75 буровых установок и снижения добычи нефти на более 300 тысяч баррелей в день.

Важно! По состоянию на 17 марта цена нефти WTI колеблется на уровне 67,62 доллара за баррель и растет в цене.

Для понимания, сейчас цены на нефть WTI переживают период, который может стать самой длительной серией падений за почти десятилетие. Это связано с такими факторами влияния:

Торговая война, которую начал Дональд Трамп, негативно влияет на перспективы спроса на нефть;

Тогда как трейдеры готовятся к увеличению предложения российской нефти на мировые рынки.

В начале марта цена нефти WTI упала до минимального уровня за 22 месяц. Тогда нефть стоила 65,22 доллара за баррель. Всего с начала года сырье подешевело почти на 7%.