Масштабные планы: Россия будет добывать нефть и построит НПЗ в еще одной стране

Российская компания заключила соглашение о добыче и переработке нефти в Афганистане. Это не единственный проект, который Россия стремится развивать в стране.

Россия будет добывать нефть в Афганистане

Речь идет о компании Интеко групп, которая специализируется на предоставлении услуг нефтесервиса, производстве нефтяного и газового оборудования. Эксперты из компании уже работают в Афганистане, информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Российская компания уже провела геологоразведку в Афганистане и планирует начать буровые работы. Более того, Интеко групп параллельно начнет строить нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в стране. Выбранное место для строительства уже оборудовано инженерной коммуникацией, которая необходима для всех процессов.

К теме! Россия также предложила построить железную дорогу в Афганистане. Москва рассматривает этот проект, как возможность выйти в Индию и Пакистан. Сообщают, что экономическое обоснование проекта по строительству железнодорожной инфраструктуры Россия имеет целью создать до начала 2026 года.

Напомним, что нефтяная отрасль России достаточно существенно пострадала в 2025 году. В частности, в апреле доходы от экспорта российской нефти упали до минимума за почти 2 года. В целом страна заработала на экспорте нефти 13,2 миллиарда долларов. Уменьшение нефтяных доходов России связано с падением мировых цен на нефть и слабым спросом на сырье.