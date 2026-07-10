В России назревают проблемы с нефтью: в чем причина

В последние месяцы Украина значительно активизировала дроновые удары по энергетической инфраструктуре России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам. Такие атаки призваны ослабить ресурсное обеспечение армии оккупантов и, вероятно, уже дают ощутимый эффект.

Какой будет добыча нефти в России

Например, Международное энергетическое агентство ожидает, что страна-агрессор будет добывать меньше нефти, чем прогнозировалось ранее. Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 10 июля.

По оценкам экспертов, постоянные удары по НПЗ, хранилищам и транспортной инфраструктуре ухудшают перспективы функционирования отрасли третьего по величине производителя в мире.

Поэтому, если еще в 2025 году россияне добывали 9,2 миллиона баррелей "черного золота" в сутки, прогнозы на будущее теперь более скромные:

в 2026 году – 8,9 миллиона баррелей в сутки (снижены на 85 тысяч баррелей);

(снижены на 85 тысяч баррелей); в 2027 году – 8,8 миллиона баррелей в сутки (уменьшили на 150 тысяч баррелей).

К слову, в июне стране-агрессору уже удалось нарастить добычу до 8,86 миллиона баррелей в сутки, что на 120 тысяч баррелей больше показателей мая. Однако это по-прежнему почти на 900 тысяч баррелей в сутки меньше, чем позволяет квота ОПЕК+.

Как изменился уровень экспорта нефти

В то же время именно из-за ударов по НПЗ экспорт российского сырья в последние месяцы рос. Поскольку часть стало сложнее перерабатывать внутри страны, нефть начали активнее направлять на внешние рынки.

В частности, отгрузки через балтийские порты Приморск и Усть-Луга, а также черноморский Новороссийск в июне почти достигли рекордных 3 миллионов баррелей в сутки. По оценкам отраслевых источников, в июле они останутся примерно на том же уровне.

По данным МЭА, общий экспорт сырой нефти из России в июне вырос на 620 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем – до 5,8 миллиона баррелей в сутки. В то же время экспорт нефтепродуктов сократился на 230 тысяч баррелей – до 1,91 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, власти до сих пор пытаются преодолеть дефицит топлива на внутреннем рынке, введя запрет на экспорт дизельного топлива, а также усилив действующие ограничения на продажу за границу бензина и авиационного топлива.