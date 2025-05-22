ОПЕК+ может залять рынок нефтью: одобряет ли это Саудовская Аравия

Топовые нефтедобывающие страны мира могут снова значительно изменить ситуацию на рынке. Нефтяной картель проводит переговоры по добыче.

Добыча нефти в мире

В ОПЕК+ снова обсуждают возможность увеличения объемов добычи нефти. Если нефтедобывающие государства поддержат этот план, то это будет означать, что нефтяной картель будет отгружать больше нефти на рынок третий месяц подряд, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Bloomberg.

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Нефтяной картель обсуждает очередное увеличение добычи несмотря на прогнозы о снижении цен на нефть. Сообщают, что объемы добычи черного золота может вырасти на 411 тысяч баррелей в день. Это в три раза больше, чем планировали изначально. В то же время лица, которые знакомы с ситуацией, заявили, что выше упомянутый сценарий – это лишь один из вариантов, который рассматривает группа. Также отмечают, что пока окончательное решение еще не приняли.

К теме! Ранее в ОПЕК+ уже согласовали увеличение добычи в мае и июне. Этот показатель вырос на 411 тысяч баррелей нефти в сутки. Таким образом, картель стремится наказать страны, которые игнорировали квоты на добычу. Самыми частыми нарушителями были Казахстан, ОАЭ, Ирак. Для примера, в марте 2025 года Казахстан добыл рекордные объемы нефти.

Более того, Саудовская Аравия, которая является фактическим лидером ОПЕК+, заявила, что может гарантировать увеличение добычи в будущем, если страны и дальше будут игнорировать квоты. Кроме того, Саудовская Аравия отметила, что готова к длительному периоду низких цен на нефть.

Обратите внимание! В последние 5 лет Саудовская Аравия старалась поддерживать баланс на мировом рынке нефти. Именно поэтому страны, входящих в ОПЕК+, внедрили политику значительного уменьшения добычи нефти.