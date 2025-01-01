В Черном море планируют искать нефть: какая страна этим займется

Турция объявила о своих планах по энергетическому рынку на 2025 год. Анкара имеет целью начать важный проект в Черном море.

Турция будет искать нефть в Черном море

Анкара планирует начать новые буровые работы в Черном море для поиска залежей нефти. Соответствующее заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов Турции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN Türk.

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Планы Турции касаются бурения в юго-западной части Черного моря. По словам чиновника, они обнаружили место в районе Чаели провинции Ризе, которое может оказаться нефтяным месторождением. Поэтому страна планирует провести там буровые работы.