В Черном море планируют искать нефть: какая страна этим займется

1 января 2025, 16:00
Читати новину українською
Автор: Вита Свирневская

Турция объявила о своих планах по энергетическому рынку на 2025 год. Анкара имеет целью начать важный проект в Черном море.

Турция будет искать нефть в Черном море

Анкара планирует начать новые буровые работы в Черном море для поиска залежей нефти. Соответствующее заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов Турции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN Türk.

Интересно Рынок нефти фиксирует потери второй год подряд: чего ждать дальше

Планы Турции касаются бурения в юго-западной части Черного моря. По словам чиновника, они обнаружили место в районе Чаели провинции Ризе, которое может оказаться нефтяным месторождением. Поэтому страна планирует провести там буровые работы.